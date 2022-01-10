РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Дополнительные места для традиционных крещенских купаний могут организовать в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков отметил, что массовые новогодние торжества в Красногорске прошли спокойно. Впереди предстоит проведение еще одного важного праздника – Крещения Господня. Традиционно для Красногорска крещенские купания будут организованы в Елисаветинском храме в Опалихе и в храме Димитрия Солунского в селе Дмитровское.

«В этом году организуем дополнительные купели, возможные варианты уже прорабатываются. На всех точках будут дежурить спасатели, медики и полицейские, организованы отапливаемые раздевалки и горячий чай», – добавил глава округа.