РИАМО - 10 янв. Курс криптовалюты обновил свой минимум с 21 сентября прошлого года, сейчас биткоин стоит 39 809 долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты считают, что падение курса биткоина может быть связано с событиями в Казахстане. Так, один из казахстанских майнеров сообщил, что без Сети, которую отключают в республике, не будет майнинга, поэтому местные добытчики криптовалюты начинают покидать страну. А Казахстан имеет статус второго по величине мирового отраслевого хаба цифровой валюты.

Часть экспертов думает, что падение курса биткоина не связано с беспорядками в Казахстане, а является частью стандартной механики. Например, основатель Galaxy Digital Майк Новограц отметил, что курс криптовалюты снижается, потому что идет здоровый откат после мощного прироста в 2021 году.

Еще сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов высказал мнение, что биткоину нужно обвалиться, чтобы затем снова подняться.