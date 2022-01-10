РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Свыше 11,5 тыс. кубометров снега вывезли с территории подмосковного Красногорска за время новогодних праздников, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

«Более 11,5 тыс. куб. м снега было вывезено за время новогодних каникул. Сегодня в округ пришел очередной снежный циклон. От коммунальных служб жду полной мобилизации сил для своевременного устранения последствий снегопада, не забывая про внутридворовые проезды», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что все обращения жителей должны отрабатываться оперативно.

«Но, в первую очередь, требую организовать свою работу так, чтобы такие обращения были сведены к минимуму», - подчеркнул Волков.

Оставить заявку на уборку территории можно по телефону Единой дежурной службы при главе округа: 8(495)563-79-32.