РИАМО - 10 янв. Жители и гости столицы смогут посещать каток в Парке Горького до 8 марта, при этом из-за эпидемиологической обстановки его загруженность не будет превышать 50% от максимальной вместимости, сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

«В сезоне 2018-2019 годов на катке единовременно могли находиться в среднем 5 тыс. – 6 тыс. человек, в пандемийные годы эта цифра значительно сократилась в связи с тем, что мы установили фиксированное количество билетов на каждый сеанс, в том числе в дни новогодних каникул», — сказали в пресс-службе.

Эти меры предотвращают образование очередей на входе на каток и в павильонах.

В текущем зимнем сезоне в Парке Горького работает каток «Зеркальный». Эмблемой катка стало стилизованное изображение Главного входа в парк. На катке оборудовано 5 павильонов. Так, через два павильона можно пройти на лед со своими коньками или получить заранее оформленные напрокат коньки. Другой павильон работает только для посетителей со своими коньками, еще один павильон – повышенной комфортности. Последний, пятый, павильон – детский.

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