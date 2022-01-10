РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Две библиотеки на территории городского округа Люберцы передадут в управление учреждений дополнительного образования, сообщила «РИАМО в Люберцах» председатель комитета по культуре муниципалитета Светлана Носкова.
На территории Московской области был проведен мониторинг посещения библиотек.
«Было принято решение о повышении эффективности использования данных помещений и переформатировании их в современные учреждения культуры с пунктами выдачи книг. У нас не закрываются библиотеки, они переформатируются, они будут культурными центрами», — сказала Носкова.
По ее словам, также в конце прошлого года было выделено 2 млн рублей из федеральных средств на обновление книжного фонда.
«Книги будут новые и интересные, нашим читателям будет приятно брать их в руки и приходить в современные библиотеки», — уточнила Носкова.
В доме №12 на Наташинской улице откроется филиал Детской художественной школы. В библиотеке на Шоссейной, 8 откроется Детский кукольный театр.
«Также появляется услуга «Книга на дом». Если читатель не имеет возможности прийти в библиотеку, мы доставим книгу по абонементу», — добавила Носкова.
Ранее в Instagram-аккаунте mylubertsy появилась информация о закрытии библиотек.
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