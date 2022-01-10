РИАМО - 10 янв. На подмосковные площадки по сбору крупногабаритных отходов «Мегабак» поступило около 4 кубометров отходов в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Благодаря работе площадок «Мегабак» с 2019 года уже собрано около 70,5 тыс. кубометров вторсырья. Лишь за эти новогодние праздники подмосковные жители отправили на «Мегабак» порядка 4 тыс. кубометров крупногабаритных отходов», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сегодня на территории 54 городских округов Подмосковья работают 57 площадок «Мегабак». Жители могут сдать на площадки старую мебель, бытовую технику, шины, стекло, пластик, батарейки, лампы, жесть и прочие отходы.

По мере накопления контейнеров отходы вывозятся с площадок, после чего направляются на дальнейшую переработку.

Расположение всех пунктов размещения площадок «Мегабак» можно узнать на интерактивной карте на сайте http://мегабак.рф. Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника.

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