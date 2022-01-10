РИАМО - 10 янв. К 2023 году на территории Москвы будет 600 новых зарядок для электромобилей с разъемами европейского и американского типа, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Горожане и гости столицы могут оставить свой электрокар на медленной зарядке, пока они ходят по магазинам, или на быстрой, если нужно срочно уехать.

«Мы продолжаем реализовывать проект «Энергия Москвы» и устанавливаем новые виды зарядных станций по всему городу. Благодаря поддержке мэра города в столице работает уже более 55 новых зарядных станций для электромобилей», - отметил заммэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что еще несколько десятков зарядок установлены в мегаполисе и сейчас подключаются.