РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Стали известны победители шахматного турнира в рамках зимнего первенства спортшколы «Пахра» подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 5 по 9 января прошел шахматный турнир «Открытое зимнее первенство МУ СШОР «Пахра» среди юношей и девушек до 19 лет по 3-с лигам, среди мальчиков и девочек до 11 лет». Так, среди мальчиков в возрасте до 11 лет победил Марк Алиев, второе место занял Генрих Алиев, а третье - Максим Гусев. Среди девочек победила Екатерина Александровская, второе место заняла Кира Седоплатова, а третье - Алиса Генриэтта Юнкер.

Среди юношей в возрасте до 13 лет победил Олег Епихин, второе место занял Левон Баберцян, а третье - Матвей Перов. Среди девочек победила Татьяна Клюева, серебро завоевала Юлия Лаврухова. Среди юношей в возрасте до 15 лет победил Евгений Кривоносов, серебро получил Матвей Журавлев, бронзу - Ярослав Шарипов.

У юношей в возрасте до 19 лет победил Глеб Мирошниченко, второе место занял Максим Невров, а третье - Алексей Шугалин. У девушек победила Анна Полозова, второе место получила Арина Архангельская.