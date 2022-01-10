РИАМО - 10 янв. Работы по рекультивации закрытых полигонов твердых коммунальных отходов «Воловичи» и «Егорьевский» начались на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«На полигонах «Воловичи» и «Егорьевский» раньше плановых сроков началось формирование тел объектов для придания им нужной геометрии, ведутся работы подготовительного этапа. Окончание рекультивации запланировано на 2024 год», – рассказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он отметил, что работы по рекультивации продолжились и на других подмосковных полигонах ТКО.

Так, в начале января продолжались работы на полигонах «Каурцево» в Наро-Фоминском округе, «Съяново» в Серпухове, «Часцы» в Одинцовском округе и «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе. На объектах были задействованы порядка 60 единиц техники и свыше 100 рабочих.

Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Отмечается, что целевые показатели проекта, запланированные в Подмосковье на 2021 год, достигнуты в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на полигонах «Каурцево», «Съяново», «Часцы» и «Парфеново» уровень исполнения работ составляет от 25% до 75%. Все четыре полигона будут полностью рекультивированы в 2022 году.

Рекультивация мусорных полигонов в Подмосковье>>