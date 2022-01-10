РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Красногорский филиал Музея Победы в новогодние праздники, со 2 по 9 января, посетили почти 400 человек, сообщили в пресс-службе музея.

«С каждым годом посещаемость нашего музея в новогодние праздники растет. В прошлые годы филиал принимал не более 300 гостей. Помимо основной экспозиции в этот раз мы представили 3 новые выставки и организовали квест для детей», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В основной экспозиции музея представлены материалы, освещающие темы военного плена и истории антифашистского движения. Кроме того, посетители познакомились с выставкой «Новый год моей страны». Во временной экспозиции, посвященной истории Нового года в период Битвы за Москву, создана атмосфера, в которой жили москвичи первой военной зимой. Гости смогли увидеть старинные детские и елочные игрушки, различные предметы быта середины ХХ века.

Филиал проводил новогодний квест «Спасти Москву!» для детей. В ходе интерактивной программы участники квеста узнали о событиях Московской битвы и ее героях. В завершение игры команды-участники встретились с Дедом Морозом.

Также до конца января открыты 2 временные экспозиции: выставка рисунков учащихся красногорской детской художественной школы «Посвящение мужеству» и выставка исторических диорам Александра Жарова «Дороги войны».