РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Возгорание произошло в квартире на Носовихинском шоссе в Балашихе, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 11:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. о. Балашиха, Носовихинское шоссе, д. 2.

В 12:25 – ликвидация пожара. Есть пострадавший.

Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек.