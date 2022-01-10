РИАМО - 10 янв. Депутаты Госдумы хотят освободить россиян, которые получают зарплату в размере МРОТ или ниже, от уплаты налога, сообщает Газета.ru.
Предложения о введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения высказали представители нескольких фракций Госдумы. Таким образом, депутаты планируют изменить ставки НДФЛ для богатых и бедных жителей РФ.
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что от НДФЛ нужно освободить малообеспеченных граждан.
«Те, кто получает много, должны платить налог больше. И наоборот, нужно освобождать от налога тех, кто получает мало – на уровне 20 тыс. руб.», – добавил Нилов.
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