РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В подмосковном Подольске провели 40 физкультурных и спортивных мероприятий во время новогодних праздников, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В зимние каникулы, со 2 по 9 января, на территории городского округа прошло 40 физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных декаде спорта и здоровья по различным видам спорта: мини-футболу, футболу, хоккею, фигурному катанию, настольному и большому теннису, лыжным гонкам, бадминтону, легкой атлетике, дартсу.

Также на территории Дворцовой площади поселка Дубровицы муниципальные учреждения по физической культуре и спорту провели комплексные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье».