РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В подмосковном Подольске задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконной вырубке 3 сосен в деревне Кутьино, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя одной из организаций о том, что возле дома, расположенного в деревне Кутьино, неизвестный незаконно спилил 3 сосны. Сумма материального ущерба составила более 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 49-летний житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.