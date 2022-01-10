РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Пять павильонов для переодевания и хранения инвентаря установили у хоккейных кортов в Балашихе, они закуплены в рамках программы инициативного бюджетирования региона, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В рамках партийного проекта «Детский спорт» вместе с активистами молодежного центра «Мы вместе» Ефимов проверил установку павильона у дома №21 по улице Октябрьской микрорайона Железнодорожный. Он рассказал, что с инициативой установить у спортивных коробок домики для переодевания, обогрева и хранения спортинвентаря вышли жители.

Мероприятие при поддержке Мособлдумы и администрации округа было реализовано. Всего установлено 5 утепленных павильонов со скамейками, полками для спортинвентаря и возможностью подключения к свету в мкрн Железнодорожный на ул. Октябрьской, 21, на Саввинском шоссе, 4 корп. 1, в мкрн Павлино, 21, в мкрн Гагарина, 13 и на ул. Солнечной, 12.

«Это интересная идея, которая получила реализацию с подачи активных горожан, и она, безусловно, должна иметь продолжение во всех микрорайонах города», – сказал Ефимов.

По словам директора МБУ «Спортивный комплекс «Союз», депутата совета депутатов Антона Орешкова, всего в МБУ передано 50 хоккейных коробок по Балашихе.

Основная задача – активное развитие дворового спорта, формирование команд по футболу, хоккею, другим видам спорта в каждом микрорайоне города, привлечение тренеров для занятий с ребятами и взрослыми, в том числе за счет создания бытовых условий для спортсменов.

«Многое, конечно, зависит от активности самих жителей. Во дворах на Солнечной, Гагарина и в Павлине время работы хоккейных коробок буквально расписано по минутам, снег чистится, домик уже используется спортсменами. Сейчас подыскиваем людей на свободные ставки в МБУ, которые хотели бы продвигать спорт в Балашихе, в том числе развивая дворовые площадки», – отметил Орешков.

Ребята из молодежного центра «Мы вместе» поблагодарили парламентария за поддержку и реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории Балашихи.

«В домике удобно не только переодеться, оставить свои вещи, но и потом важно правильно «остыть», чтобы не продуло в мороз. И, конечно, есть место для лопат – не очистив корт в хоккей не поиграешь», – сказал активист движения Вячеслав Градин.

В 2021 году в рамках программы инициативного бюджетирования также было выполнено благоустройство пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный. В 2022 году на реализацию новых «народных» проектов в областном бюджете заложено 500 млн рублей.