РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Свыше 17 тыс. жителей подмосковного Красногорска приняли участие в массовых катаниях на коньках в период новогодних праздников, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Новогодние праздники красногорцы провели активно. Более 17 тыс. жителей округа посетили массовые катания.

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова было залито 50 катков на всей территории округа.

Дворовые катки находятся в свободном доступе круглосуточно, а массовые катания на стадионе «Зоркий» после праздников перешли в обычный режим работы по выходным с сеансами в 17:45 и 19:45.