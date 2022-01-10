РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В подмосковном Подольске 80 рабочих продолжают расчищать муниципальные дороги от выпавшего снега, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожные и коммунальные службы продолжают работу по расчистке улиц после начавшегося накануне вечером снегопада. В настоящее время на муниципальной дорожной сети работает 80 рабочих, 13 комбинированных дорожных машин, 25 тракторов, 20 единиц вспомогательной техники. Обработано и очищено 346 км автомобильных дорог и 35 км тротуаров.

На региональной дорожной сети задействованы 15 рабочих, 7 комбинированных дорожных машин, 5 тракторов, 5 единиц иной техники. Обработано 180 км автомобильных дорог и 20 км тротуаров.

На уборку дворовых территорий от снега привлечено 580 дворников, 58 тракторов и 50 единиц малой механизации. Уже убрано 876 входных групп многоквартирных домов, что составляет 50% от общего количества, а также 129 проездов к мусоросборочным площадкам.

В настоящее время работы продолжаются.