РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В школе №5 микрорайона Климовск Подольска торжественно открыли мемориальную доску в память о первом директоре учреждения Эде Власовой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Школа №5 была построена в 1959 году и нуждалась в капремонте. Долгожданные работы начались 1 июня 2021, а в понедельник учреждение открыло свои двери для учеников. В рамках мероприятия прошло открытие мемориальной доски. В нем приняли участие глава округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, представители администрации, ветераны педагогического труда и многие другие.

«Символично, что мемориальная доска открывается именно сегодня, когда после большого капремонта своих учащихся вновь встречает школа №5. Мы верили, что Власова дождется завершения работ и разделит радость этого события вместе с нами. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться. Я надеюсь, что продолжится традиция, которую начинала Власова и школа и дальше будет готовить выпускников, которые прославят Подольск, Подмосковье и Россию», - сказал Пестов.

По словам директора школы Елены Гончарук, Власова возглавила школу в 1960 году и руководила ей на протяжение 35 лет.

«Эда Власова - легенда, которая руководила школой и заложила основы ее духа, коллектива и многое другое. Мы чтим ее память», - заключила Гончарук.