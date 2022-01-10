РИАМО - 10 янв. Московскую область в период новогодних праздников посетили порядка 2 млн туристов. Показатель турпотока в регионе увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

Самыми популярными у туристов местами для отдыха в Подмосковье стали Одинцовский округ (более 414 тыс. человек), Сергиево-Посадский округ (130 тыс. человек), Коломна (свыше 127 тыс. человек), Дмитровский округ (более 258 тыс. человек) и Серпухов (свыше 314 тыс. человек).

Кроме того, значительным спросом среди туристов пользовался каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот». С начала праздников его посетили почти 277 тыс. человек.

За весь 2021 год Подмосковье посетили около 14 млн человек, что свидетельствует о возвращении показателей турпотока в регионе к допандемийным.

В прошлом году Подмосковье стало единственным регионом, получившим премию «Сокровища России» в номинации «Развитие туризма в новых реалиях» от журнала National Geographic Traveler.

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