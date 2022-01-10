РИАМО - 10 янв. В реанимацию в одну из московских больниц доставили заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову, у нее диагностировали инсульт, сообщает РЕН ТВ.

Источник издания заявил, что 68-летняя актриса попала в больницу с головокружением и высоким давлением. Ее обследовали и выяснили, что несколько дней назад пациентка перенесла инсульт.

Подробностей о состоянии здоровья Прокловой нет.

Елена Проклова родилась в столице 2 сентября 1953 года. Она первый раз снялась в кино в 12 лет. Известность в стране получила после выхода фильма «Мимино». Также она снималась во множестве кинокартин, среди которых «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь» и другие.