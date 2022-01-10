РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Транспортная компания «Ранд-Транс» с 11 января увеличит число маршрутных такси №1222к в ЖК «Алексеевская роща» Балашихи на 2-3 единицы, это позволит улучшить ситуацию в часы пик, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе компании-перевозчика.

Жители ЖК «Алексеевская роща» снова пожаловались в соцсетях на огромные очереди в понедельник утром из-за недостаточного количества маршрутных такси до метро «Щелковская». В данном ЖК не ходит муниципальный транспорт, сократилось количество автобусов, следующих по Щелковскому шоссе мимо ЖК через остановки «Лукино», а коммерческий маршрут до метро «Щелковская» только один: №1222к.

По словам местных жителей, в понедельник утром в час пик для того, чтобы добраться до метро, они ждали маршрутное такси более 50 минут, а каждый вечер с «Щелковской» им приходится стоять в ожидании минимум 30 минут. Жители попросили компанию-перевозчика увеличить количество транспортных средств.

«В час пик в ЖК «Алексеевская роща» по данному маршруту №1222к, который ходит с интервалом в 10-15 минут, подают по 2 машины сразу. Однако сегодня из-за снегопада возникли огромные пробки при выезде из данного ЖК и на Щелковском шоссе. Мы надеемся, с завтрашнего дня ситуация должна улучшиться», - сообщили в пресс-службе.

С 11 января транспортная компания дополнительно добавит на линию еще 2 единицы транспорта, всего будет работать 18 маршрутных такси №1222к, а к концу нынешней недели планируют добавить еще 1 единицу.