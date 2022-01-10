РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Здание школы №5 в микрорайоне Климовск Подольска торжественно открыли в понедельник после проведенного капитального ремонта, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Климовск в 1959 году были построены здания школы №5 и ее мастерских. Они остро нуждались в капитальном ремонте. 1 июня 2021 года подрядчик приступил к долгожданным работам. В понедельник образовательное учреждение торжественно открыло свои двери для учеников.

«Школа открыла свои двери после капитального ремонта, который проходил на протяжении 7 месяцев. На время работ ученики обучались во втором здании школы и в корпусах гимназии им. Подольских курсантов. Хочется отметить, что теперь школа стала более современной, очень красивой, появились современные кабинеты информатики, биологии, химии с новым оборудованием. На этажах появились творческие доски и места для отдыха. Главное, что теперь появилась столовая полного цикла вместимостью до 100 человек», - сказала директор школы Елена Гончарук.

Также в ходе ремонта заменили кровлю, окна, отремонтировали спортзал, благоустроили прилегающую территорию и многое другое. В настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту здания мастерских. Планируется, что ремонт завершат к концу января.

В здании мастерских проводятся уроки труда для мальчиков и девочек. Также часть здания была оборудована под небольшой спортзал, предназначенный для младшей школы.