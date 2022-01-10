РИАМО - 10 янв. Глава Реутова Станислав Каторов вручил свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительства индивидуального жилищного помещения молодой семье округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Продолжаем реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей». Значимость программы трудно переоценить, потому что она оказывает существенную помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий и приобретении самостоятельного жилья. Сегодня вручил свидетельство о праве на получение социальной выплаты в размере 1 млн 412 тыс. рублей Елене Косоротиковой, воспитывающей двоих детей - шестилетнего Диму и трехгодовалого Максима. Уверен, что молодая семья Косоротиковых обретет в новом доме только тепло и уют», - сказал Каторов.

Глава городского округа отметил, что Елена планирует использовать свидетельство на частичное погашение ипотечного кредита при приобретении жилья.

Поддержка молодой семье Косоротиковых предоставлена в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и соответствующей программы городского округа Реутов.

Чтобы получить средства на покупку жилья, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не должен превышать 35 лет. Также семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

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