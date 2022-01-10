Первый рабочий понедельник года — настоящее испытание для жителей страны. После длинной череды новогодних праздников войти в прежний ритм не так-то просто. Как проходит рабочий день у пользователей соцсетей, смотрите в подборке РИАМО.
Понедельник — день тяжелый
Мало кто испытывает восторг, выходя на работу после затяжных выходных.
Первый рабочий день после праздников, полвосьмого утра. Девушка напротив меня читает "Тошноту" Сартра.— Умопомрачительная смородина (@Arkta_Naali) January 10, 2022
Думаю, это неплохо описывает этот понедельник для многих из нас :D
🤗— ஐℒℴνℯ💖 Valentina 💖ℒℴνℯஐ (@Valen_tinka777) January 10, 2022
...Первый рабочий день после праздников похож на встречу выпускников. Все немного разжирели и рады друг друга видеть... 😍 pic.twitter.com/Q3unRZx86w
По дороге в офис многим вообще хотелось свернуть куда-то не туда.
@amour2227 #10января #наработу #наработувпонедельник #наработукакнапраздник #норман #манит #хочуврек #рекомендации #СберегиПланету #ThenNowForever #кронштадт #SpotifyWrapped ♬ оригинальный звук - user505230
А после появления на работе кто-то даже подумывал вернуться домой.
Ну почему первый понедельник этого года такой длинный😭😭😭я в офисе час, а уже хочу домой— Здесь могла быть твоя реклама (@Hatemewithlove_) January 10, 2022
Пережить этот день легко и без потерь могут только настоящие супергерои.
ну что ребят pic.twitter.com/qzB3ObRZWo— я список кораблей (@Urody) January 10, 2022
Но встречаются в сети и уникальные посты от бодрых оптимистов. Которые все же осознают свое положение и опасаются возможной реакции коллег.
Да что ж такое-то. Первый рабочий понедельник: я чувствую себя бодрым, отдохнувшим и готовым сделать кучу дел. И даже режим не сбил (ну, почти).— old man utkonosik (@utkonos1k) January 10, 2022
Коллеги скоро начнут меня тихо ненавидеть. pic.twitter.com/g1vzYrDlDC
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Всем хочется спать
Отдельная тема для шуток в первый рабочий день года — это сбитый режим. Во время праздников было так приятно спать до обеда, но как же теперь вставать на работу или учебу?
Гарри Поттер и день, когда ты снова не выспался— Артём Трещенко (@treschenko24) January 10, 2022
Ну что— Концертный волк одиночка (@adorabulbazavr) January 10, 2022
Погнали
Всероссийский день невыспавшихся в первый рабочий день после праздников
@springdecember
первый рабочий день после нового года:♬ дайте поспать - я Аня, если что
В этот день подняться по будильнику удалось почти всем, а вот проснуться — лишь единицам.
7 утра. Понедельник. Первый рабочий день— ANNA NAFANA 💜 (@NafanaAnna) January 10, 2022
Встать ✅
Продрать глаза ✅
Проснуться❌❌❌❌
Сегодня я услышал самую грустную мелодию на свете. Это была мелодия утреннего будильника в первый рабочий день после праздников.— Бублик с мраком (@bublikmrak) January 10, 2022
Особенно велик соблазн вернуться в кровать у тех, кто работает удаленно.
первый рабочий день после праздников на удаленке такой типа pic.twitter.com/rgK5b11On4— Мелана:) (@vasiileevaa) January 10, 2022
Миниатюра "я и первый рабочий день после праздников" pic.twitter.com/QfP0oybP9D— боевой клевец (@Satanets) January 10, 2022
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А как работать?
Найти в себе силы, чтобы сдержать новогодние обещания быть продуктивным, в этот день просто невозможно.
Я: После праздников начну работать с новой силой.— 🀄ПобедительПоЖизни🀄 (@99Peshkova) January 10, 2022
Также я в первый рабочий день: pic.twitter.com/4AladRWX38
@rzhevskaya1310 Нельзя же сразу в работу и сголовой)))….#10января#первыйраблчий#понедельник#рек#нерек#ржевская ♬ оригинальный звук - IT-компания Lad
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У многих не получается даже вспомнить, а что вообще на этой работе нужно делать.
Первый рабочий день после праздников: забыла пароль и не смогла подобрать возможную комбинацию 🌚🌚🌚— Kristina (@Kristinasweeet) January 10, 2022
Первый рабочий день в новом году! pic.twitter.com/rzemac6aLE— Александр Кучук (@aarexer) January 10, 2022
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