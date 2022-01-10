Первый рабочий понедельник года — настоящее испытание для жителей страны. После длинной череды новогодних праздников войти в прежний ритм не так-то просто. Как проходит рабочий день у пользователей соцсетей, смотрите в подборке РИАМО.

Понедельник — день тяжелый

Мало кто испытывает восторг, выходя на работу после затяжных выходных.

Первый рабочий день после праздников, полвосьмого утра. Девушка напротив меня читает "Тошноту" Сартра.

Думаю, это неплохо описывает этот понедельник для многих из нас :D — Умопомрачительная смородина (@Arkta_Naali) January 10, 2022

🤗

...Первый рабочий день после праздников похож на встречу выпускников. Все немного разжирели и рады друг друга видеть... 😍 pic.twitter.com/Q3unRZx86w — ஐℒℴνℯ​💖 Valentina 💖ℒℴνℯ​ஐ (@Valen_tinka777) January 10, 2022

По дороге в офис многим вообще хотелось свернуть куда-то не туда.

А после появления на работе кто-то даже подумывал вернуться домой.

Ну почему первый понедельник этого года такой длинный😭😭😭я в офисе час, а уже хочу домой — Здесь могла быть твоя реклама (@Hatemewithlove_) January 10, 2022

Пережить этот день легко и без потерь могут только настоящие супергерои.

ну что ребят pic.twitter.com/qzB3ObRZWo — я список кораблей (@Urody) January 10, 2022

Но встречаются в сети и уникальные посты от бодрых оптимистов. Которые все же осознают свое положение и опасаются возможной реакции коллег.

Да что ж такое-то. Первый рабочий понедельник: я чувствую себя бодрым, отдохнувшим и готовым сделать кучу дел. И даже режим не сбил (ну, почти).



Коллеги скоро начнут меня тихо ненавидеть. pic.twitter.com/g1vzYrDlDC — old man utkonosik (@utkonos1k) January 10, 2022

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Всем хочется спать

Отдельная тема для шуток в первый рабочий день года — это сбитый режим. Во время праздников было так приятно спать до обеда, но как же теперь вставать на работу или учебу?

Гарри Поттер и день, когда ты снова не выспался — Артём Трещенко (@treschenko24) January 10, 2022

Ну что

Погнали

Всероссийский день невыспавшихся в первый рабочий день после праздников — Концертный волк одиночка (@adorabulbazavr) January 10, 2022

В этот день подняться по будильнику удалось почти всем, а вот проснуться — лишь единицам.

7 утра. Понедельник. Первый рабочий день

Встать ✅

Продрать глаза ✅

Проснуться❌❌❌❌ — ANNA NAFANA 💜 (@NafanaAnna) January 10, 2022

Сегодня я услышал самую грустную мелодию на свете. Это была мелодия утреннего будильника в первый рабочий день после праздников. — Бублик с мраком (@bublikmrak) January 10, 2022

Особенно велик соблазн вернуться в кровать у тех, кто работает удаленно.

первый рабочий день после праздников на удаленке такой типа pic.twitter.com/rgK5b11On4 — Мелана:) (@vasiileevaa) January 10, 2022

Миниатюра "я и первый рабочий день после праздников" pic.twitter.com/QfP0oybP9D — боевой клевец (@Satanets) January 10, 2022

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А как работать?

Найти в себе силы, чтобы сдержать новогодние обещания быть продуктивным, в этот день просто невозможно.

Я: После праздников начну работать с новой силой.



Также я в первый рабочий день: pic.twitter.com/4AladRWX38 — 🀄ПобедительПоЖизни🀄 (@99Peshkova) January 10, 2022

У многих не получается даже вспомнить, а что вообще на этой работе нужно делать.

Первый рабочий день после праздников: забыла пароль и не смогла подобрать возможную комбинацию 🌚🌚🌚 — Kristina (@Kristinasweeet) January 10, 2022

Первый рабочий день в новом году! pic.twitter.com/rzemac6aLE — Александр Кучук (@aarexer) January 10, 2022