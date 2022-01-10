РИАМО - 10 янв. Жители столицы принесли красные гвоздики к зданию посольства Республики Казахстан, в которой понедельник объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков, сообщает Федеральное агентство новостей.

У посольства Казахстана в Москве образовался стихийный мемориал. Посольство РФ в Казахстане также присоединилось к траурным мероприятиям.

Погибшими в республике считаются свыше 160 человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо. Затем они переросли в массовые беспорядки со стрельбой. Власти республики попросили Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну войска для стабилизации ситуации.