РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Маршрут №49 в подмосковном Красногорске планируют перевести из коммерческого в социальный, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Ранее в Telegram-канале «Ильинское. Новости» разместили пост, посвященный данному маршруту. В частности, в нем выдвигалось предположение, что маршрут могут отменить. Корреспондент портала «РИАМО в Красногорске» обратилась в пресс-службу администрации с просьбой прокомментировать ситуацию.

«В соответствии с «Документом планирования регулярных перевозок в городском округе Красногорск», утвержденным постановлением главы городского округа от 22 декабря 2021 года №3283/12, маршрут регулярных перевозок №49 до 1 июля 2022 года планируется перевести из маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (коммерческий) в маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам (социальный)», - сообщается в ответе.