РИАМО - 10 янв. Сотрудники Минэкологии Московской области спасли молодую косулю в Шаховской, на нее напали бродячие собаки, сообщает пресс-служба ведомства.

О нападении на животное сообщила жительница д. Фроловское. Известно, что собаки загнали косулю на территорию частного домовладения.

«Осмотр ветеринарного врача показал, что видимых повреждений у косули нет и животное просто находится в стрессовом состоянии. Инспекторы Госохотнадзора успокоили самочку, перевезли ее в окрестности деревни Манеж и выпустили возле подкормочной площадки, оборудованной для копытных животных. Таким образом косуля возвращена в естественную среду, ее жизни ничего не угрожает», — сказал и. о. министра экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В Подмосковье обитает около 4 тыс. косуль, численность этого вида стабильна на протяжении нескольких лет. Ее распространение ограничено южными и юго-западными районами области.

По данным специалистов, отсутствие прироста поголовья связано с сокращением площадей хозяйственных угодий, а также с размножением естественных врагов косули, в первую очередь, одичавших собак и лисиц.

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