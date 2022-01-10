РИАМО - 10 янв. Сотрудники Минэкологии Московской области спасли молодую косулю в Шаховской, на нее напали бродячие собаки, сообщает пресс-служба ведомства.
О нападении на животное сообщила жительница д. Фроловское. Известно, что собаки загнали косулю на территорию частного домовладения.
В Подмосковье обитает около 4 тыс. косуль, численность этого вида стабильна на протяжении нескольких лет. Ее распространение ограничено южными и юго-западными районами области.
По данным специалистов, отсутствие прироста поголовья связано с сокращением площадей хозяйственных угодий, а также с размножением естественных врагов косули, в первую очередь, одичавших собак и лисиц.
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