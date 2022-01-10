РИАМО - 10 янв. В каждом городском округе Московской области должны быть организованы свои культурные и спортивные мероприятия, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Личная вовлеченность каждого имеет значение, поэтому я прошу, уважаемые коллеги, каждая территория, каждый округ должны иметь свои гонки, свои представления», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что свои предложения главы округов могут направлять ему, на них обязательно отреагируют и окажут помощь.​

Также губернатор поручил заранее планировать мероприятия для жителей в парках Подмосковья.

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