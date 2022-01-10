РИАМО - 10 янв. Подготовка площадки для строительства корпуса лучевой терапии началась на территории Городской клинической больницы №40, расположенной в поселке Коммунарка в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Одним из важнейших объектов больницы в Коммунарке станет корпус лучевой терапии, где будет оказываться медицинская помощь по профилю онкологии. В настоящий момент продолжается проектирование корпуса, также начались работы по подготовке строительной площадки», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что площадь нового 6-этажного корпуса лучевой терапии составит 10,5 тыс. кв. м. Больничное здание будет рассчитано на 50 коек для пациентов.

«Здание оснастят оборудованием для проведения 3D и 4D лучевой терапии, создадут лабораторию с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией. Современное оборудование даст возможность проводить высокоточную диагностику онкологических заболеваний и правильно подбирать терапию», - подчеркнул Бочкарев.

В понедельник в Коммунарской больнице открылся новый амбулаторно-поликлинический корпус. Итоги строительства 2-ой очереди больничного комплекса осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус. Коммунарская больница, или медицинский центр - самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию», - прокомментировал Собянин.

Предполагается, что новый корпус Коммунарской больницы должен заработать в полном объеме в I квартале 2022 года.

Мэр отметил, что в будущем на территории больничного комплекса появятся детская больница, а также перинатальный корпус и корпус лучевой терапии.