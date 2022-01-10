РИАМО - 10 янв. Животные Московского зоопарка становятся особенно игривыми в снегопад, а сугробы для них - повод для переобустройства вольера, сообщает пресс-служба зоосада.

Так, в снегопад большинство животных натаптывают в своих жилищах тропы и роют в образовавшихся сугробах норы.

Сотрудники зоопарка отмечают, что особенно сильно прошедший снегопад порадовал панду Диндин. Видео играющего со снегом животного выложено в Telegram-аккаунте зоосада.

По итогам ночного снегопада, прошедшего в столице, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 32 см, на Балчуге – до 33 см, в МГУ – до 36 см, а в Измайлове – до 42 см. Снегопад в городе продолжается.