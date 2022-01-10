РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. Мытищинская картинная галерея подготовила интересные проекты и выставки на 2022 год, сообщается в Instgram-аккаунте галереи.

Сразу после выставки Андрея Мишова «Вера в традиции» 3 февраля в галерее откроется грандиозный проект «Другой текстиль». На выставке, которую курирует художник Вера Занегина, будут представлены ее авторские гобелены из луговых трав и каменный текстиль, керамический текстиль Натальи Макаровой, серия вышитой мебели Александры Островской, рельефный текстиль из рогозы Руслана Мазлоева, абажуры из натурального лыка Елены Татаринцевой.

В апреле будет роскошная экспозиция молодого художника-иллюстратора Елизаветы Надеждиной. У нее потрясающие волшебные и сказочные работы. Еще в галерею полноценно вернется экспозиция детского творчества «Чудесная страна», которая по традиции пройдет летом. Также летом пройдет масштабная выставка декоративно-прикладного искусства и народных промыслов от областного отделения Союза художников РФ.

Осенью будет организован выставочный проект «Квалифарт» с новыми именами в мире искусства. Осень и зима в этом году - время новых имен. Будет представлено творчество художников, которые никогда ранее не экспонировались в галерее и округе.

В планах также новогодняя выставка, творческие встречи, мастер-классы, концерты и другие интересные экспозиции.