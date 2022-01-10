РИАМО - 10 янв. Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и тротуаров от снега и льда, затем их обработают от гололеда, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства.

В рамках работ дорожные службы города очищают от снега улицы, дворы, парковки и межквартальные проезды.

На дорогах Москвы работает снегоуборочная и погрузочная техника.

Городские власти призывают автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе дорожных служб.

В столице идет снег. По итогам ночного обильного снегопада сугробы в городе выросли до 32 см.