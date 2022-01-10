РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. Мытищинские легкоатлеты стали призерами первенства Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Щелкове прошло первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г. р. Спортсмены мытищинской спортивной школы «Авангард» показали достойные результаты в разных видах программы.

Егор Токаленко стал бронзовым призером в беге на 2 км с препятствиями, Андрей Никонов завоевал серебро в тройном прыжке. В этой же дисциплине Матвей Кудашкин занял 3-е место.