РИАМО - 10 янв. Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что обрушившийся из-за землетрясения 2-метровый участок Великой Китайской стены в провинции Цинхай имеет историческое значение, хоть и не является частью древней стены. Об этом сообщает Газета.ru.

Подземные толчки магнитудой 6,9 балла произошли на северо-западе Китая в малонаселенной местности. Эпицентр был расположен в 114 км от места обрушения стены. Рухнувший участок Великой Китайской стены относится к эпохе династии Мин (1368-1644 гг.). В данный момент уже проводятся восстановительные работы.

«То, что мы называем сегодня Великой Китайской стеной — это не древняя стена. Так, формально по источникам, Великая Китайская стена была построена во II веке до н.э., и именно та стена вовсе не сохранилась. <...> До сих пор ведутся споры, то что сегодня видят иностранцы — это все-таки новодел или действительно остатки старой стены», — сказал Маслов.

По словам специалиста, обрушившийся участок стены был мало отреставрирован, так как данный участок не особо популярен среди туристов.

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