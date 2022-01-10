РИАМО - 10 янв. В Подмосковье подготовят дальнейшую программу развития лесных и городских парков региона. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очевидно, что мы будем дальше инвестировать и создавать большое количество лесных парков и городских. От того, насколько там интересная жизнь, будет зависеть и качество жизни граждан», – отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор поручил министру культуры региона Елене Харламовой подготовить дальнейшую программу развития парков Подмосковья.

«Там, где запрос существует, пусть главы говорят. Мы обязательно будем ставить новые катки, карусели и все, что касается оснащения парков <…>, но главное, чтобы в парках еще было и содержание», – добавил Воробьев.