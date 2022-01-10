РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Команда городского округа Люберцы заняла 3-е место на турнире по новусу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили во Дворце спорта «Триумф» среди участников из Удмуртии, Перми, Риги, Санкт-Петербурга и Люберец.

«Победу в турнире городов одержала команда из Риги. Второе место — у представителей Санкт-Петербурга, а бронза осталась в родных стенах благодаря люберецким игрокам в новус», — сказал Ружицкий.

Новус — латышский национальный вид спорта, относится к группе киевых игр. Игровой стол в форме квадрата разделен на 4 игровые зоны, в которых располагаются деревянные пешки 2 цветов для каждого игрока. По углам игрового стола находятся 4 лузы. Задача каждого игрока — с помощью игрового кия и битка «матки» загнать свои пешки, находящиеся на противоположном конце стола, в любую из 4 луз.