РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. В январе в систему подмосковного центра управления регионом из Домодедова поступило 500 жалоб на общественный транспорт. Сейчас перевозчик «Домтрансавто» решил этот вопрос, на линию будет выпущен новый транспорт, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Она отметила, что администрация совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона отработали каждую жалобу, на маршруты были выставлены инспекторы, которые следят за выпуском автобусов, соблюдением расписания и приемом безналичной оплаты.
До конца января перевозчик обещает выпустить на линии 50 новых автобусов большей вместимости.
Звягина добавила, что в течение недели проезд в автобусах этого перевозчика будет бесплатным.
Министр также рассказала о ситуации с фото очередей на автобусы в Домодедове, снимки были размещены в соцсетях.
Она добавила, что информация по ложным обращениям уже передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений.
«Мы всегда внимательно относимся к обращениям жителей в социальных сетях, но размещение таких фейковых материалов будет пресекаться, чтобы не потерять доверие жителей», - отметила министр.
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