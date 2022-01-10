РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. В январе в систему подмосковного центра управления регионом из Домодедова поступило 500 жалоб на общественный транспорт. Сейчас перевозчик «Домтрансавто» решил этот вопрос, на линию будет выпущен новый транспорт, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«В Домодедове у нас были жалобы на общественный транспорт. В систему поступило 500 обращений. С января на городские маршруты вышел новый перевозчик (ООО «Домтрансавто» - ред.), и люди жаловались, что автобусы старые и малой вместимости, расписание не соблюдается, водители не берут оплату банковскими картами, требуя (оплату - ред.) наличными», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что администрация совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона отработали каждую жалобу, на маршруты были выставлены инспекторы, которые следят за выпуском автобусов, соблюдением расписания и приемом безналичной оплаты.

До конца января перевозчик обещает выпустить на линии 50 новых автобусов большей вместимости.

Звягина добавила, что в течение недели проезд в автобусах этого перевозчика будет бесплатным.

Министр также рассказала о ситуации с фото очередей на автобусы в Домодедове, снимки были размещены в соцсетях.

«Сегодня утром в Домодедове выставлены посты с фото очередей на автобусных остановках. По информации Минтранса, администрации, эта информация не соответствует действительности, а эти фото являются фейковыми. Так, пользователи опубликовали фото очередей на остановке «Южное Домодедово» в 7:15. При этом первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова в это время была именно на этом месте - очередей не было», - подчеркнула Анастасия Звягина.

Она добавила, что информация по ложным обращениям уже передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений.

«Мы всегда внимательно относимся к обращениям жителей в социальных сетях, но размещение таких фейковых материалов будет пресекаться, чтобы не потерять доверие жителей», - отметила министр.

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