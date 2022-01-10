РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Травмпункт подмосковного Красногорска принял 674 пациента за минувшие праздничные выходные, сообщили в пресс-службе Красногорской городской больницы №1.

Среди наиболее частых поводов для обращения за медицинской помощью оказались переломы, ушибы, порезы и прочие травмы, которые люди обычно получают в бытовых условиях.

​Также значительное количество переломов и ушибов (25%) у жителей Красногорска вызвали падения с ледянок и тюбингов при катании с горок.

Кроме того, в период новогодних праздников в Красногорске были зафиксированы пациенты с рвано-ушибленными ранами кистей рук, полученными при неосторожном обращении с пиротехникой. За праздники в травмпункт поступили 2 пациента с подобными травмами.