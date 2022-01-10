РИАМО - 10 янв. С 6 по 8 января на территории музея «Новый Иерусалим» в городском округе Истра проходил гастрономический фестиваль «Азбука Рождества». За это время его посетили более 26 тыс. человек, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Азбука Рождества» проходит третий год в Истре. Очень хорошо прошла в этом году, более 26,5 тыс. человек посетило», – отметила Харламова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что всего было продано молочной продукции и сыров около 9 тонн, колбасы и мяса - 5 тонн, меда - 1 тонна, рыбы 500 кг, хлеба - 1 тонна и напитков на 1 тонну.

Фестиваль «Азбука Рождества» стал одним из центральных событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На выбор гостей фестиваля были представлены произведенные в Подмосковье продукты, елочные украшения, мягкие и деревянные игрушки, мыло ручной работы, кухонная утварь и изделия художественных народных промыслов.

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