РИАМО - 10 янв. С 6 по 8 января на территории музея «Новый Иерусалим» в городском округе Истра проходил гастрономический фестиваль «Азбука Рождества». За это время его посетили более 26 тыс. человек, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.
Она добавила, что всего было продано молочной продукции и сыров около 9 тонн, колбасы и мяса - 5 тонн, меда - 1 тонна, рыбы 500 кг, хлеба - 1 тонна и напитков на 1 тонну.
Фестиваль «Азбука Рождества» стал одним из центральных событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На выбор гостей фестиваля были представлены произведенные в Подмосковье продукты, елочные украшения, мягкие и деревянные игрушки, мыло ручной работы, кухонная утварь и изделия художественных народных промыслов.
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