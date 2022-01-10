РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Детская спортивная команда из Люберец заняла первое место на межрегиональном турнире по фехтованию на рапирах, прошедшем в Смоленске, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В Открытом межрегиональном Новогоднем турнире по фехтованию на рапирах участвовали 123 спортсменки из семи регионов России, а также фехтовальщицы из Беларуси и Кипра.

В командных состязаниях соревновались 34 команды. Участницами турнира стали спортсменки 2007-2009 годов рождения.

Ружицкий рассказал, что команда из Люберец, в которую вошли Маргарита Дзобаева, Софья Хахулина и Василиса Шумилина, победила в турнире младшей возрастной группы. София Тараненко и Надежда Коновалова завоевали бронзовые медали в составе команды «Московская область-1» в старшей возрастной группе.

«Маргарита Дзобаева завоевала бронзовую медаль в младшей возрастной группе. В старшей возрастной группе лучший результат показала Надежда Коновалова — 6 место», — добавил Ружицкий.