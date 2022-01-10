РИАМО - 10 янв. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о наемниках, которых искали в соцсетях для участия в протестах в Казахстане, сообщает Газета.ru.

По словам представителя Кремля, социальные сети могут использоваться и во зло. Но предложений насчет закона о регулировании соцсетей пока не поступало.

«Соцсети, очевидно, помимо добра несут и зло, и его нужно купировать. Это история давняя, она нашла подтверждение в Казахстане», — сказал Песков.

Ранее Путин назвал «майданными технологиями» массовые беспорядки, которые произошли на территории Казахстана.