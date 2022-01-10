РИАМО - 10 янв. Новый амбулаторно-поликлинический корпус в Коммунарке достроен, первых пациентов там примут в I квартале 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В новом здании побывал мэр Москвы Сергей Собянин. В нем насчитывается 7 этажей, его площадь составляет 8,5 тыс. кв. м.

«Мы завершили строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Уже через несколько месяцев новый суперсовременный консультативно-диагностический центр примет первых пациентов», – сказал Собянин.

«Мы завершили строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Уже через несколько месяцев новый суперсовременный консультативно-диагностический центр примет первых пациентов», – сказал Собянин.

Этот корпус станет первым специализированным амбулаторным центром на территории новой Москвы. В нем будут работать консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое.

На 1 этаже будет производиться сбор анализов. Там же заработает бактериологическая лаборатория и кабинет оформления высокотехнологичной медпомощи.

Предполагается, что корпус будет помогать москвичам, живущим в близлежащих районах Южное и Северное Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино.

В новом корпусе будут работать 558 человек, среди которых 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 сотрудников прочего персонала.

Амбулаторию, больницу и подстанцию скорой помощи построили в новой Москве в 2021 г>>