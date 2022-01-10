РИАМО - 10 янв. В новогодние каникулы спектакли в театрах Московской области посетили более 80 тыс. зрителей, их показывали около 30 театров, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«27 театров играли по 2 спектакля в день для детей и взрослых», - сказала Харламова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что музеи региона посетили более 120 тыс. человек, из них около 3,6 тыс. детей бесплатно.

«Нам было приятно, что приезжали не только федеральные коллеги, но и известные арт-блогеры. <…> Максим Галкин также со своими детьми без нашего приглашения посетил (музей «Новый Иерусалим» - ред.) и очень хорошо отзывался», - отметила министр культуры.​

Ранее она рассказала, что в Подмосковье одними из самых популярных культурных и развлекательных мест на праздники стали парк «Патриот» и горнолыжные курорты в Дмитровском городском округе.

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