РИАМО - 10 янв. В новогодние каникулы спектакли в театрах Московской области посетили более 80 тыс. зрителей, их показывали около 30 театров, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.
Она добавила, что музеи региона посетили более 120 тыс. человек, из них около 3,6 тыс. детей бесплатно.
«Нам было приятно, что приезжали не только федеральные коллеги, но и известные арт-блогеры. <…> Максим Галкин также со своими детьми без нашего приглашения посетил (музей «Новый Иерусалим» - ред.) и очень хорошо отзывался», - отметила министр культуры.
Ранее она рассказала, что в Подмосковье одними из самых популярных культурных и развлекательных мест на праздники стали парк «Патриот» и горнолыжные курорты в Дмитровском городском округе.
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