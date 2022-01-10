РИАМО - 10 янв. За период новогодних праздников наиболее часто жители Подмосковья оставляли обращения в соцсетях по темам дорог и транспорта, благоустройства и образования, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За новогодние праздники у нас отработано более 5 тыс. инцидентов, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это связано с ежедневными снегопадами», – отметила Анастасия Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что больше всего обращений поступило по темам дорог и транспорта, благоустройства, энергетики и образования. Среди них лидируют обращения на уборку снега на дорогах, что вызвано природными условиями – осадки выпадали ежедневно.

Также наблюдается спад обращений, связанных с ремонтом дорог, наличием разметки и знаков.

Более 20 тыс обращений из соцсетей по благоустройству обработано в Подмосковье в 2021>>