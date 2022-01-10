РИАМО - 10 янв. Свыше 20 тыс. обращений, поступивших в соцсетях в 2021 году по темам благоустройства, полностью обработали в Подмосковье. Специалисты устранили все описанные гражданами дефекты, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Большинство обращений в социальных сетях по благоустройству – это не жалобы, а предложения и пожелания жителей по благоустройству скверов, дворов и набережных. Всего за прошлый год полностью закрыто более 20 тыс. таких сообщений жителей», – отметила Анастасия Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Звягина добавила, что весной прошлого года в Сети появились жалобы на состояние скамеек и лавочек у подъездов, в парках и скверах. Министерство благоустройства оцифровало и внесло в систему около 86 тыс. таких объектов, многие из них требовали покраски или замены.

За лето и осень прошлого года специалисты устранили все дефекты, в настоящее время подобных сообщений в социальных сетях нет. Количество обращений, связанных с благоустройством детских игровых площадок, выросло на 14%. Также в 2021 году в Московской области построили более 500 новых площадок и модернизировали около 100 уже установленных.

Более 461 тыс обращений от жителей Подмосковья поступило в систему «Инцидент» в 2021 г>>