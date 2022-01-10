РИАМО - 10 янв. В Московской области ледовые шоу за праздники посетило свыше 170 тыс. человек, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.
Представления организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке министерства культуры Московской области.
Она добавила, что больше всего выделяются Истра и Королев. В Истре 1 января ледовое шоу посетило почти 8 тыс. зрителей, а в Королеве – около 6 тыс. Тут были организованы шаттлы от станций, чтобы гостям было удобно добираться. Также была открыта дополнительная парковка и входы в парк.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии