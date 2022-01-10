РИАМО - 10 янв. В Московской области одними из самых популярных культурных и развлекательных мест на новогодние праздники стали парк «Патриот» и горнолыжные курорты в Дмитровском округе, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Наши топовые места – это парк «Патриот» с самым большим катком, который посетило около 58 тысяч человек за новогодние праздники», – сказала Харламова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Она добавила, что уже 15 творческих коллективов выступило на катке в парке «Патриот». Кроме того, горнолыжные курорты в Дмитровском округе посетили 230 тыс. человек.

По ее словам, также популярен парк музея-усадьбы «Архангельское», который посетило 13 тыс. человек. Благотворительную елку «Рождественская сказка Федерации бокса России» посетило около 138 тыс. человек.​

С начала 2022 года парки Московской области посетило вдвое больше людей, чем на новогодних праздниках в 2021 году.