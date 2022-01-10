РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Депутат совета депутатов Люберец, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Шлапак проверил ход работ первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Шлапак посетил участок от улицы Власова до Волковской.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Помимо новых коммуникаций в рамках первого этапа реконструкции предусмотрены расширение дорожного полотна и строительство эстакады, установка шумозащитных экранов, 2 подземных переходов, а также организация ливневой канализации», — сказал Шлапак.

Он добавил, что реконструкция Октябрьского проспекта включает в себя 5 этапов и реализуется в рамках мероприятий по развитию дорожной сети в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Согласно проекту, число полос движения увеличится с 4 до 8, пропускная способность повысится на 35%. Работы планируют завершить к 2025 году.