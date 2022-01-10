РИАМО - 10 янв. Посещаемость спортивных мероприятий в парках Московской области на новогодних праздниках увеличилась. Число отдыхающих значительно выросло на катках и лыжных трассах, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«262 катка работает у нас в этом году. Добавилось четыре новых – это в Одинцове «Парк Малевича», Люберцах – «Наташинские пруды», Домодедове – площадь у Молодежного центра «Победа» и Серпухове – в парке «Питомник», - рассказала Харламова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она отметила, что в 2022 году количество посетителей подмосковных катков выросло на 120 тыс. по сравнению с 2021 годом.

Около 160 лыжных трасс работает в Подмосковье. Их посетило более 200 тыс. человек. Также были открыты новые трассы в Богородском, Глуховском парках и Обуховском парке «Роща», в парке Малевича в Одинцовском округе, в парке культуры и отдыха «Видновский лесопарк» в Ленинском округе и в парке «Пестовский» в Балашихе.

«Министерство спорта провело 39 хоккейных любительских турниров, почти 500 матчей, 21 лыжную гонку», - заключила министр культуры.