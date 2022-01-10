РИАМО - 10 янв. На территории подмосковного Реутова 15 января откроется 8 площадок для утилизации новогодних елок, деревья будут отправляться на вторичную переработку, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь», которая проходит в Подмосковье уже в четвертый раз, в Реутове заработают 8 пунктов приема новогодних деревьев на северной и южной частях города. Считаю принципиально важным грамотно утилизировать новогодние деревья и привлекать внимание наших жителей к программе раздельного сбора мусора», - сказал Каторов.

После измельчения древесины материал будет использован для изготовления элементов детских игровых площадок.

Адреса площадок для сбора натуральных елей в Реутове: Октября, 30, Реутовских ополченцев, 8, Победы, 2/1, Новогиреевская, 6, Котовского, 11, Молодежная, 5, Юбилейный проспект, 66 и Лесная, 3.

Отходы сортируются и направляются на современные комплексы по переработке твердых коммунальных отходов.

Пункты приема пихт, елей и сосен в подмосковном Реутове будут открыты до 15 февраля 2022 года.